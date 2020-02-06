У центрі Києва через МАФ будинки і музей вже понад добу без води (фото)



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Аварія на трубопроводі сталася по вулиці Богдана Хмельницького Фото: Київводоканал

Порив стався на ділянці трубопроводу, над якою зведено МАФ

У Києві незаконно збудовані МАФи продовжують ставати причиною затримки ремонтних робіт на водопровідних мережах.

Черговий такий випадок стався по вулиці Богдана Хмельницького, 9А, де ліквідації аварії на трубопроводі діаметром 500 мм перешкоджав продовольчий кіоск. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Про витік та затоплення підвального приміщення повідомили працівники Музею історії Києва вранці 5 лютого. Спеціалісти Київводоканалу виявили, що порив утворився на ділянці трубопроводу, над якою зведено МАФ, і повідомили про це міську адміністрацію.

Поки ремонтні бригади чекали на можливість розпочати роботи, без водопостачання залишилися 8 житлових будинків та музей, для населення був організований підвіз води.

Кіоск було прибрано лише пізно ввечері, отже до роботи фахівці Київводоканалу змогли приступити лише близько 3-ї години ночі.

Станом на 16:00 6 лютого, водопостачання відсутнє за адресами: вул. Богдана Хмельницького, 9, 9А, 16, 9Б, 9В, 10, 11.

«Наразі в зонах санітарної охорони водопровідних, каналізаційних, кабельних мереж та споруд водопровідного та каналізаційного господарства розташовано майже півтори тисячі будівель, більшість з яких – це МАФи, а також самовільно збудовані мешканцями гаражі. Наявність об’єктів та споруд в охоронній зоні значно ускладнює роботу аварійних бригад, а це призводить до того, що мешканці будинків залишаються без води на довгий термін. У разі аварійної ситуації техніка не може дістатися до місця аварії через встановлені споруди, а утворені від витоку води провали створюють загрозу будинкам і їх мешканцям», - зазначили у Київводоканалі.

«Відповідно до Державних будівельних норм, охоронна зона водопровідних мереж залежить від властивостей ґрунту та розміру водоводу. Якщо діаметр труби, закладеної в сухому ґрунті, не перевищує 500 мм, охоронна зона складає по п’ять метрів в обидві сторони від зовнішніх стінок трубопроводу. Такий самий водовод діаметром від 500 до 1000 мм має охоронну зону в десять метрів у кожен бік. У випадку, коли водопровідні магістралі закладені у вологих ґрунтах, охоронна зона труб може простягатись на відстань понад 100 м – по 50 м у кожен бік», - розповіли у Київводоканалі.

Також, в залежності від глибини закладання колектору, визначається охоронна зона каналізаційних мереж. На звичайних колекторах вона становить по п’ять метрів в обидві сторони від зовнішніх стінок трубопроводів. На колекторах глибокого закладання охоронна зона складає по три метри в кожен бік.