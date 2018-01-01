Комунальники прибирають всю рекламу вздовж автошляхів Києва

Благоустрій столичних доріг

Центр організації та безпеки дорожнього руху Києва провів плановий демонтаж несанкціонованої стихійної реклами на технічних засобах регулювання дорожнього руху. Розміщення такої реклами на дорожніх знаках, консолях світлофорів, електроопорах негативно впливає на безпеку дорожнього руху, відволікає водіїв від важливих дорожніх знаків та