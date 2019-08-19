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    Велосмуга, новий асфальт, LED-ліхтарі: на Пушкінській розпочався ремонт

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    Роботи тривають на ділянці між вул. Богдана Хмельницького і вул. Прорізною - Велосмуга, новий асфальт, LED-ліхтарі: на Пушкінській розпочався ремонт
    Роботи тривають на ділянці між вул. Богдана Хмельницького і вул. Прорізною

    На Пушкінській у Києві до кінця вересня обмежено рух

    На вулиці Пушкінській у центрі Києва розпочався капітальний ремонт. Роботи тривають на ділянці між вул. Богдана Хмельницького і вул. Прорізною. Там частково обмежено рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На цій частині вулиці роботи продовжаться до 30 вересня. Але час ремонту залежить від погодних умов, уточнили автодорівці.

    «На вул. Пушкінській вкладемо 2 шари асфальту, відремонтуємо тротуари (використаємо ФЕМ і тактильну плитку). Освітлюватимуть вулицю LED-ліхтарі на нових опорах. Вздовж Пушкінської з'явиться й велосмуга. Щоб водії не заїжджали на тротуари, встановимо антипаркувальні стовпчики», - розповіли у «Київавтодорі».

    Дорожники перепрошують киян та гостей міста за незручності.

    Як повідомлялося, у Києві вздовж Набережного шосе збудують новий веломаршрут довжиною орієнтовно 4,8 км.

    Під мостом Патона відкриють прохід для пішоходів і велосипедистів.

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