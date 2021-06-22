Комунальники зносять паркан на скандальному будівництві серед лісу в Пущі-Водиці

Київрада знову розгляне проєкт рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки

Міські служби почали демонтаж паркану на резонансному будівництві – на земельній ділянці всередині лісу в Пущі-Водиці в Оболонському районі столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні міські служби розпочинають демонтаж паркану на ще одному резонансному будівництві. Йдеться про земельну ділянку всередині лісу в Пущі-Водиці, до якої забудовник самовільно спробував прокласти дорогу для проїзду будівельної техніки. І отримав, звичайно, спротив місцевих активістів і місцевих мешканців», – зазначив мер.

«В оренду цю ділянку віддали ще в 2007 році терміном на 15 років. У 2015 міська влада ухвалила рішення розірвати достроково договір оренди. Але землекористувач оскаржив це рішення та скасував через суди. Змусивши міську владу видати містобудівні умови та обмеження. Жодних дозволів на встановлення паркану і прокладання шляху до ділянки забудовник не має. А земля, ще раз наголошу, знаходиться всередині лісу. Тому паркан буде демонтований, незважаючи на спротив, який зараз чинять невідомі молодики. І ніякого технічного шляху до ділянки не буде!» – заявив Кличко.

Також Київрада знову розгляне проєкт рішення про розірвання договору оренди.

«А тим часом до 2022, коли спливає термін старого договору, будівництва в лісі ми не допустимо!» – наголосив Кличко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що замовник будівництва житлових будинків на ділянці площею 20,94 га по вул. Лісозахисній, 17 в Оболонському районі Києва важкою технікою прокладає дорогу до своєї забудови через 110 квартал Пуща-Водицького лісництва.

Активісти викликали поліцію, яка, незважаючи на положення про нацпарк, офіційні картосхеми та інші документи, змусила їх звільнити проїзд для техніки забудовника.

Ділянка площею 20,94 га розташована у 92 кварталі Пуща-Водицького лісництва, просто посеред НПП «Голосіївський». У квітні там почали вирубку столітніх дубів.