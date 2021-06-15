У центрі Києва забудовник почав демонтувати історичну будівлю (фото)

У будинку на вулиці Володимирській, 93 розібрали дах

12 червня у старовинному будинку на вулиці Володимирській, 93, що раніше належала заможній міщанці Марії Станіславській, розібрали частину даху. За словами будівельників, споруду готують до знесення.

Це вже п’ята за останній час історична будівля в столиці, яку намагаються знести без погоджень будь-яких контролюючих органів і при повному ігноруванні порушень з боку органів влади. Про це пише UA-Times.

За словами краєзнавця Антона Короба, будинок на вулиці Володимирській, 93, має непересічну цінність і відзначається своїм багатим внутрішнім оздобленням, що контрастує із зовнішнім оздобленням споруди. Цей дисонанс є своєрідною візитівкою споруди. «На початку ХХ століття плафон сходової клітки було оздоблено ліпними горельєфним зображеннями рослин та комах… Натомість фасад доволі простий та лаконічний, оформлений відповідно до стильової концепції історизму, використовуючи прийоми цегляного стилю з елементами неоготичного, неороманського стилів у дусі ломбардської архітектури XII-XIV ст.», – розповідає Короб.

Будинок Марії Станіславської не перебуває на обліку ані в міському, ані в державному реєстрах культурної спадщини. Однак, розташований на території центрального історичного ареалу Києва. Будь-які роботи тут мають отримати відповідне погодження Міністерства культури та інформаційної політики України.

Раніше вже повідомлялося, що будівля знаходилася в чудовому стані, поки будівельна компанія не почала забивати палі впритул до фундаменту і стін будівлі. Зі стелі посипалася штукатурка, а по стінах пішли тріщини.

За словами мешканців, вони зверталися до всіх можливих інстанцій і правоохоронних органів, але там не помічають проблеми.

Жити в будинку стало банально небезпечно, тому більшість мешканців були змушені з'їхати і продати свої квартири... забудовнику. Нові «власники», а за фактом представники забудовника, зняли в будинку батареї і вікна, щоб швидше «добити» будівлю.

Далі було зареєстровано ОСББ «Володимирська, 93». Цей крок обумовлює і наступний. Об’єднання покупців квартир надалі буде клопотати перед міською владою про надання землі. ОСББ ж потрібно для того, щоб подати це як бажання мешканців, скористатися своїм безумовним правом на самостійне обслуговування ділянки їхнього будинку – прибудинкової території і безоплатно отримати від Київради ділянку в користування.

Втім, надалі закріплений за так званими «мешканцями» клапоть столичної землі, очевидно піде якраз не на обслуговування будинку, який вже заплановано знести. Отримана за дарма ділянка піде на збільшення корисної площі розташованого поруч бізнес-центру. Іншої мотивації до укладення відповідних угод, а головне – наповнення їх «фінансовим змістом», певно – існувати не може.

Бити на сполох щодо ризику втрати чергової історичної пам’ятки почали у квітні представники Громадської організації «Мапа Реновації». Але жодних дій щодо збереження цінної історичної забудови, попри яскраві обіцянки «навести лад», так і не було вчинено. 12 червня – розпочато демонтаж покрівлі.

«То розбирають, щоб на голову людям не впало, воно все аварійне…», – розповів журналісту UA-Times чоловік, який назвався будівельником. За його словами будинок готують до знесення. Почали зараз з даху, а далі мають вже перейти й до стін будинку.

Нагадаємо також, що 10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.