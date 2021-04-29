У Пущі-Водиці вирубують вікові дуби під забудову (фото)

На ділянці вже вирубано десять дубів

Екологи закликають міську владу терміново розірвати договір оренди з «Продмарт», що збирається зводити будинки в Пущі-Водиці

У лісі Пущі-Водиці рубають вікові дуби під забудову багатоквартирними будинками. Уже зрубано понад 10 дубів. Вирубування проводиться на площі 21 га (перша ділянка рубки дерев - 3,7 га). Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр на своїй сторінці у Facebook.

«Цю територію, яка офіційно лісом не рахується, передали в 2007 році приватному підприємству «Продмарт». Якщо тут будуть побудовані будинки, то доведеться прокладати дорогу і комунікації до них або через національний парк «Голосіївський», або через заказник Межигірсько-Пуща-Водицький, які знаходяться по сусідству. Одне порушення автоматично буде народжувати інші», - зазначили в організації.

Оприлюднені світлини з місця вирубки вікових дубів у Пущі-Водиці.

Київський еколого-культурний центр зазначає, що Київська міська рада за часів Олександа Омельченка та Леоніда Черновецького роздавала київські ліси під забудову.

«На наш погляд, київська міська влада не тільки терміново повинна розірвати договір оренди з «Продмарт», а й провести інвентаризацію інших ділянок київських лісів і зелених зон, переданих в оренду під забудову, розірвати договори оренди і повернути ліси до лісопаркових господарств», - підкреслили екологи.

Нагадаємо, у Голосіївському парку столиці зрізали 17 вікових дубів.