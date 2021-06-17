Совські ставки врятовано від забудови: суд повернув киянам 19 га землі

Північний апеляційний господарський суд розірвав договір оренди землі

Столична прокуратура відстояла в апеляції рішення про розірвання договору оренди із забудовником та повернення громаді земельної ділянки площею понад 19 га вартістю 614 млн грн, розташованої в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Установлено, що між Київською міською радою та товариством у 2008 році укладено договір оренди земельної ділянки, умовами якого передбачено її забудову протягом трьох років з моменту укладення договору, а саме: облаштування рекреаційної зони в поєднанні водоймища з будівництвом розважально-торговельного комплексу.

Однак, з 2008 року по теперішній час товариство у порушення вимог чинного законодавства та договору оренди землі не приступило до забудови спірної земельної ділянки, що позбавило територіальну громаду можливості отримати об’єкт, який буде сприяти розвитку рекреаційної інфраструктури Києва.

При цьому товариство неналежним чином утримує територію спірної земельної ділянки, у зв’язку з чим прибирання вказаної території систематично здійснюється комунальними службами Голосіївського району Києва.

За таких обставин Північний апеляційний господарський суд погодився з доводами прокурора та залишив в силі рішення Господарського суду Києва, яким задоволено позов прокуратури про розірвання договору оренди землі, визнання припиненим права та зобов’язання відповідача повернути Київській міській раді спірну земельну ділянку.

Нещодавно Постійна комісія з питань екологічної політики у ході засідання підтримала ініціативу щодо створення екопарку на Совських ставках.

Раніше кияни підписали петицію проти проєкту Генерального плану Києва, який передбачає забудову нижнього каскаду Совських ставків.

Нагадаємо, ТОВ «Господарник» (код 30971302) ще у 2008 році за часів мера Леоніда Черновецького орендувала 19 гектарів нижнього каскаду Совських ставків. Ця компанія належить власнику мережі продовольчих магазинів «Фуршет» Ігорю Баленку. Він отримав землю на 15 років для будівництва ТРЦ, але у 2018 році змінив свої плани та просуває через Київраду проєкт будівництва 12-23-поверхових будинків, де будуть жити та працювати близько 8 тис. людей.