Скандальне будівництво в Києві: забудовник самовільно проклав дорогу в національному парку

Поліція стала на захист забудовника замість того, щоб зупинити порушення

Замовник будівництва житлових будинків на ділянці площею 20,94 га по вул. Лісозахисній, 17 в Оболонському районі Києва важкою технікою прокладає дорогу до своєї забудови через 110 квартал Пуща-Водицького лісництва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співробітник Голосіївського національного парку Олександр Соколенко.

За його словами, 14 червня він із кількома активістами намагались зупинити важку будівельну техніку, яку забудовник ПП «Продмарт» нахабно ганяє по території НПП «Голосіївський».

«Забудовник у супроводі двох десятків тітушок та двох тракторів знищив перешкоди, що були облаштовані балансоутримувачем на в’їзді у 110 квартал Пуща-Водицького лісництва, та самовільно облаштованою дорогою просто крізь нацпарк став завозити на орендовану земельну ділянку бетонні блоки для зведення паркану», – повідомив Соколенко.

«Як наслідок – розбита дорога у межах нацпарку, поламані кущі та підлісок», – вказав він.

Активісти викликали поліцію, яка, незважаючи на положення про нацпарк, офіційні картосхеми та інші документи, змусила їх звільнити проїзд для техніки забудовника. «Тобто замість допомоги службі державної охорони нацпарку, поліція фактично підіграла забудовнику і його порушенням та стала на його захист!» – зазначив Соколенко.

Ділянка площею 20,94 га розташована у 92 кварталі Пуща-Водицького лісництва, просто посеред НПП «Голосіївський». У квітні там почали вирубку столітніх дубів.

Нагадаємо, у 2007 році Київрада перевела ділянку площею 20,94 га по вул. Лісозахисна, 17 з території рекреаційного призначення до садибної житлової забудови, і передала її в оренду на 15 років, тобто до 2022 року, приватному підприємству «Продмарт» для будівництва малоповерхових житлових будинків.

19 лютого 2015 року Київрада прийняла рішення про розірвання договору оренди ділянки з «Продмартом», включивши ділянку 20,94 га до лісових площ Пуща-Водицького лісництва комунального підприємства «Святошинське ЛПГ».

Втім, 19 червня 2015 року Госпсуд Києва визнав це рішення Київради незаконним і скасував його. Апеляція і касація залишили це без змін.

У 2018 році прокуратура звернулася в суд з вимогою розірвати договір оренди з «Продмартом». Прокурор послався на те, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні від 02.08.2016 № 42016101050000129 встановлено факт порушення вимог земельного законодавства та умов договору. Зокрема, вказане провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 КК з посиланням на те, що службові особи Київради в порушення вимог земельного та лісового законодавства, при перевищенні наданих повноважень погодили документацію з землеустрою, на підставі якої в подальшому передано в оренду ділянку площею 20,97 га за адресою: вул. Лісозахисна, 17 в м. Києві. Водночас, порушення умов договору полягало у незавершенні будівництва до 2010 року. Втім, суд не побачив підстав для розірвання договору оренди і у задоволенні позову прокуратурі відмовив.

«Продмарт» отримав дозвіл на виконання будівельних робіт по вул. Лісозахисна, 17. У 2018 році в дозвіл було внесено зміни. Підрядником будівництва є ТОВ «Столиця Житлобуд».

Власниками ПП «Продмарт» є Вадим П’ятецький (50%), Наталія Бєлік (33%) і ТОВ «Інтеко ВК» (17%), що входить в групу «Інтеко» екснардепа від БПП Дмитра Андрієвського.

Джерело: Наші гроші