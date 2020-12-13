  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Контрабандні iPhone ввозили до України через зал офіційних делегацій «Борисполя»

    • Розсилка
    Вилучений кантрабандний товар - Контрабандні iPhone ввозили до України через зал офіційних делегацій «Борисполя»
    Вилучений кантрабандний товар
    Фото: Пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

    Митники припинили дві спроби ввозу девайсів Applе за ніч

    Понад 45 нових iPhone вилучено у міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

    «За ніч в залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль» київськими митниками зафіксовано відразу два випадки незаконного переміщення мобільних новинок – загалом 48 девайсів Applе», – йдеться в повідомленні. Повідомляється, що двоє молодих чоловіків, українців, поверталися додому нічним авіарейсом з Об’єднаних Арабських Еміратів. «Для проходження митного контролю громадяни обрали спрощену систему «зелений коридор», чим гарантували, що не мають предметів, обов’язкових до декларування і на переміщення яких потрібно сплатити митні платежі», – зазначається в повідомленні. Так, письмової декларації чоловіки не заповнювали. Перед початком митного контролю за консультацією до митників не зверталися.

    «Загалом 48 одиниць девайсів Apple (45 мобільних телефонів Iphone 12 pro та Iphone 12 Pro max та 3 годинники Apple Watch), які пасажири письмово не задекларували, митники виявили під час перевірки особистих речей даних громадян на сканері. Таким чином, пасажири порушили порядок проходження митного контролю, встановлений на «зеленому коридорі», — йдеться в повідомленні.

    Зауважується, що 48 девайсів київськими митниками вилучено за протоколами про порушення митних правил, складеними за ст. 471 Митного кодексу України. Матеріали справ будуть скеровані до суду.

    Нагадаємо, що попередню крупну партію контрабандних iPhone та iPad у «Борисполі» було вилучено наприкінці листопада.

    Теги: контрабанда Аеропорт Бориспіль Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies