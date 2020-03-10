Опубліковано перше зображення нових навушників Apple
Apple Powerbeats 4
Як виглядають нові навушники Apple – Powerbeats 4
В інтернеті розсекретили нові навушники Apple – Powerbeats 4. Перше зображення пристрою, який виробник навіть ще не анонсував, опублікував сайт WinFuture.
За інформацією видання, Powerbeats 4 зможуть працювати без підзарядки впродовж 15 годин.
Powerbeats 4 будуть доступні в червоному, білому і чорному кольорах. Навушники підтримують технологію Fast Fuel, завдяки якій п’ять хвилин зарядки дають годину роботи.
Apple Powerbeats 4: Neue Sportkopfhörer mit Sound auf AirPod-Niveau - die bessere Alternative? #Powerbeats4 #Apple #Powerbeats #AppleH1 https://t.co/U5O8Ai2TOI— WinFuture.de (@WinFuture) March 9, 2020