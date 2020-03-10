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    Девайси

    Опубліковано перше зображення нових навушників Apple

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    Apple Powerbeats 4 - Опубліковано перше зображення нових навушників Apple
    Apple Powerbeats 4

    Як виглядають нові навушники Apple – Powerbeats 4

    В інтернеті розсекретили нові навушники Apple – Powerbeats 4. Перше зображення пристрою, який виробник навіть ще не анонсував, опублікував сайт WinFuture.

    За інформацією видання, Powerbeats 4 зможуть працювати без підзарядки впродовж 15 годин.

    Powerbeats 4 будуть доступні в червоному, білому і чорному кольорах. Навушники підтримують технологію Fast Fuel, завдяки якій п’ять хвилин зарядки дають годину роботи.

    Apple
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