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    У «Борисполі» митники вилучили чергову партію iPhone та iPad (фото)

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    Митники вилучили 18&nbsp;iPhone&nbsp; - У «Борисполі» митники вилучили чергову партію iPhone та iPad (фото)
    Митники вилучили 18 iPhone 
    Фото: Київська митниця Держмитслужби

    Громадянин України намагався незаконно ввезти з ОАЕ дорогі девайси

    У залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль» київські митники зафіксували чергову спробу ввезти iPhone12 без митих платежів.

    Про це повідомляє пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

    Сім запакованих новеньких iPhone12, тринадцять iPhone інших моделей і шість планшетів iPad без упаковки намагався з порушенням ввезти в Україну з ОАЕ наш співвітчизник.

    Оскільки чоловік обрав для проходження митного контролю «зелений коридор», це мало означати, що переміщувані ним товари не підлягають оподаткуванню митними платежами.

    Крім того, під час проходження митного контролю на запитання митників чоловік повідомив, що не має з собою товарів, які потрібно письмово декларувати.

    Незадекларовані гаджети інспекторами митниці виявлено під час перевірки багажу громадянина на сканері.

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    У «Борисполі» митники вилучили чергову партію iPhone та iPad (фото)
    У «Борисполі» митники вилучили чергову партію iPhone та iPad (фото)

    Згідно з вітчизняним законодавством пасажиру було пропущено як особисті речі iPhone 10XR і iPhone 10Х, та 2 вживаних планшети iPad.

    За протоколом про порушення митних правил вісімнадцять iPhone та чотири iPad за ст. 471 Митного кодексу України вилучено до рішення суду.

    Вартість вилученого буде встановлено додатково, але за приблизними підрахунками вона становитиме близько пів мільйона гривень.

    Нагадаємо, днями у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники вилучили партію девайсів: 58 телефонів Apple як останньої моделі iPhone 12, так і попередніх серій і моделей, та ноутбуків Apple та Dell. Девайси з Нідерландів до України з порушенням митного законодавства ввозив громадянин США.

    Теги: митниця Київ Аеропорт Бориспіль Державна митна служба
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