Прикордонники конфіскували першу партію контрабандних iPhone 12



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Невелику партію виявили в міжнародному пункті пропуску «Краківець» - п’ять нових Apple iPhone 12 Pro Max

Гаджети знайшли в автомобілі «Мерседес», в якому з Польщі до України їхав громадянин Німеччини

Прикордонники викрили першу партію контрабандних iPhone 12, які намагались ввезти в країну до старту офіційних продажів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Йдеться про невелику партію, яку виявили в міжнародному пункті пропуску «Краківець», — п’ять нових Apple iPhone 12 Pro Max.

Прикордонники знайшли гаджети в автомобілі «Мерседес», в якому з Польщі до України їхав громадянин Німеччини. «Айфони» передали працівникам митниці, оцінили цю контрабанду у 270-340 тисяч гривень. Точної суми немає, бо офіційну вартість цього товару в Україні поки не оголосили.

«Натомість «сірі» продавці пропонують привезти смартфон у конфігурації зі 128 ГБ пам’яті під замовлення за ціною від 54 тис. грн, тоді як вартість версії на 256 ГБ може сягнути аж 60 тис. грн», — розповіли прикордонники.

Самі працівники ДПСУ запевняють, що спокусі новеньких iPhone 12 вони не піддадуться.

«Добре, що, принаймні, українські прикордонники залишаються байдужими до «яблучної ейфорії». Є порушення — мусить бути відповідальність і ніякого маркетингу…», — пише пресслужба.