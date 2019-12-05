Два квитки і чужий паспорт: у «Борисполі» викрили турка-афериста



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Афериста з Туреччини викрили прикордонники

Громадянин Туреччини мав намір з чужим паспортом вилетіти рейсом до Гельсінки

У пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники викрили громадянина Туреччини, який хотів провернути аферу.

Про це повідомляє пресслужба Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

«Скористатися чужим паспортом та вилетіти до Фінляндії іноземцю, який відповідно до попередньо пред'явлених документів мав летіти до Єревану, завадили прикордонники. До подорожі турок ретельно готувався, адже придбав не лише два квитки у різні напрямки, а й подбав про інший паспорт», - йдеться в повідомленні прикордонників.

Як встановили охоронці кордону, громадянин Туреччини мав намір, використовуючи чужий паспортний документ, вилетіти рейсом до Гельсінки. Під час спілкування чоловік розповів, що французький паспорт він придбав у Стамбулі за 3 тисячі доларів США.

Прикордонники притягнули іноземця до адміністративної відповідальності та на три роки заборонили в'їзд на територію України.

Як повідомлялося, 20 листопада у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники завернули двох громадян Індії і одного нігерійця.

14 листопада у міжнародному аеропорту «Бориспіль» жінці не вдалося обдурити прикордонників. Під час перевірки пасажирів, що прямували на рейс до Німеччини транзитом через Україну, одна з пасажирок пред’явила для контролю закордонний паспорт на ім’я громадянки Італії. Але прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» помітили, що документ підроблений. Підробкою намагалася скористатися громадянка Ірану.