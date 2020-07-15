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    Коронавірус у Києві: оприлюднено статистику смертності

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    Медики закликають&nbsp;особливо берегтися людей із хронічними захворюваннями - Коронавірус у Києві: оприлюднено статистику смертності
    Медики закликають особливо берегтися людей із хронічними захворюваннями

    Понад 62% осіб, що померли від коронавірусу в столиці, - люди старші за 65 років

    З початку епідемії від коронавірусу в Києві померли 126 людей. Найстаршій хворій було 95 років, наймолодшій - 25. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Зазначу, що в столичних лікарнях із діагнозом коронавірус перебувають сьогодні 247 хворих. 39 з них – у важкому стані. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень, - повідомив Кличко. - Померли від коронавірусу в Києві загалом 126 людей. Найстаршій хворій  було 95 років. Наймолодшій хворій, яка не подолала вірус, було 25. Жінка мала важкі патології».

    Мер оприлюднив вікову статистику смертності від коронавірусу:

    • понад 62% осіб, що померли від коронавірусу, - люди старші за 65 років,
    • майже 24% хворих померли у віці 50-64 роки,
    • близько 13% - тих, кому було до 49 років,
    • менше 1% - пацієнтів віком 18-29 років.

    Кличко зазначив, що більшість хворих мали хронічні захворювання. В основному це – гіпертонія, цукровий діабет та ожиріння. 

    «Тому медики закликають особливо берегтися людей із хронічними захворюваннями. Не нехтуйте рекомендаціями фахівців», - наголосив Кличко.

    Нагадаємо, станом на ранок 15 липня у Києві підтверджено 6497 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 147 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      55607
    • Одужали
      28131
    • Хворіють
      26049
    • Померли
      1427

    В Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.

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