Коронавірус у Києві: оприлюднено статистику смертності
Понад 62% осіб, що померли від коронавірусу в столиці, - люди старші за 65 років
З початку епідемії від коронавірусу в Києві померли 126 людей. Найстаршій хворій було 95 років, наймолодшій - 25. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«Зазначу, що в столичних лікарнях із діагнозом коронавірус перебувають сьогодні 247 хворих. 39 з них – у важкому стані. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень, - повідомив Кличко. - Померли від коронавірусу в Києві загалом 126 людей. Найстаршій хворій було 95 років. Наймолодшій хворій, яка не подолала вірус, було 25. Жінка мала важкі патології».
Мер оприлюднив вікову статистику смертності від коронавірусу:
- понад 62% осіб, що померли від коронавірусу, - люди старші за 65 років,
- майже 24% хворих померли у віці 50-64 роки,
- близько 13% - тих, кому було до 49 років,
- менше 1% - пацієнтів віком 18-29 років.
Кличко зазначив, що більшість хворих мали хронічні захворювання. В основному це – гіпертонія, цукровий діабет та ожиріння.
«Тому медики закликають особливо берегтися людей із хронічними захворюваннями. Не нехтуйте рекомендаціями фахівців», - наголосив Кличко.
Нагадаємо, станом на ранок 15 липня у Києві підтверджено 6497 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 147 осіб.
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Всього55607
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Одужали28131
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Хворіють26049
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Померли1427
В Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.