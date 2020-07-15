Кличко розповів, які компенсації отримали власники дач на Русанівських садах



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Наразі тривають підготовчі роботи з монтажу залізобетонних конструкцій для заїзду на міст

Кличко закликав не чинити супротив будівництву Подільсько-Воскресенського мостового переходу

Власники 222 дачних ділянок на Русанівських садах, де відбувається будівництво частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу, вже отримали компенсації. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції.

«Місто діє в правовому полі. Нещодавно в судовому порядку вирішили питання щодо іще трьох таких ділянок. Люди отримали за них грошову компенсацію. Загалом вже за 222 ділянки мешканці отримали квартири, інші земельні ділянки або грошову компенсацію. Закликаю активістів Русанівських садів, дачі яких не підпадають під знесення: припиніть чинити супротив будівництву вкрай важливого об'єкта для транспортної інфраструктури міста! Подільсько-Воскресенський міст потрібен киянам», – наголосив Кличко.

Як зауважив міський голова, вилученню підлягає загалом 251 земельна ділянка. Це ті, що проходять вздовж траси будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

«Будівництво мостового переходу не зупиняється нi на день. Наразі тривають підготовчі роботи з монтажу залізобетонних конструкцій для заїзду на міст з вулиці Верхній Вал. Також влаштовують гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття мосту. Монтують шумозахисні бар’єри на ділянці Труханів острів та Русанівські сади. Встановлюють основи під бар’єрні і перильні огорожі та стовпи освітлення мосту», - розповів Кличко.

Нагадаємо, жителі Русанівських садів 15 червня перекривали Центральну Садову вулицю, оскільки були незадоволені тим, що з’їзди з Подільського мосту виходитимуть на цю вулицю.

17 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто не може зупинити будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу на догоду групі людей, оскільки цей міст – важлива магістраль для кількох мільйонів мешканців столиці і є об’єктом загальнодержавного значення. За його словами, активісти, які перекривали рух, порушили умови меморандуму про співпрацю.

Раніше Кличко показав, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.