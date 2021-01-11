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    У Києві за добу виявлено 371 хворого на коронавірус

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    Мобільні бригади медиків проводять тестування киян на коронавірус - У Києві за добу виявлено 371 хворого на коронавірус
    Мобільні бригади медиків проводять тестування киян на коронавірус
    Фото: Главком

    Кількість підтверджених випадків Covid-19 у Києві перевищує 117 тисяч

    За минулу добу, 10 січня, у Києві коронавірус виявлено у 371 людини. Це на 33 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 9 січня було 404 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 117588 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 43446 осіб (за добу 207), померли 2089 осіб (за добу 12).

    У Київській області зафіксовано 63700 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 365 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 405 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 41830 осіб (за добу 254), померли 1019 людей.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1119314 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 10 січня зафіксовано 4288 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 10 січня у Києві було підтверджено 117217 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 404 осіб.  

    У Київській області було 63335 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 405 нових хворих.

    Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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