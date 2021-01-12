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    Від Covid-19 вже померли понад 20 тисяч українців

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    Минулої доби&nbsp;<span>184 пацієнти померли від ускладнень хвороби</span> - Від Covid-19 вже померли понад 20 тисяч українців
    Минулої доби 184 пацієнти померли від ускладнень хвороби
    Фото: Дрогобицька міська рада

    Добовий показник захворюваності на коронавірус тримається на одному рівні п’ятий день поспіль

    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 1 124 430 осіб. Із них 812 368 пацієнтів одужали, а от померли від ускладнень хвороби 20 019 людини. Такі дані сьогодні вранці оприлюднив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Він також повідомив, що за минулу добу, 11 січня, в Україні виявлено 5 116 нових хворих на коронавірус. За даними МОЗ вчора одужала рекордна кількість людей – 15951 особа. 184 людини померли від ускладнень.

    Добовий показник захворюваності тримається на одному рівні п’ятий день поспіль.

    Ситуація з коронавірусом у регіонах:

    • місто Київ — 898 випадків;
    • Вінницька область — 121 випадок;
    • Волинська область — 99 випадків;
    • Дніпропетровська область — 267 випадків;
    • Донецька область — 160 випадків;
    • Житомирська область — 72 випадки;
    • Закарпатська область — 134 випадки;
    • Запорізька область — 463 випадки;
    • Івано-Франківська область — 66 випадків;
    • Київська область — 284 випадки;
    • Кіровоградська область — 76 випадків;
    • Луганська область — 47 випадків;
    • Львівська область — 312 випадків;
    • Миколаївська область — 52 випадки;
    • Одеська область — 315 випадків;
    • Полтавська область — 520 випадків;
    • Рівненська область — 132 випадки;
    • Сумська область — 152 випадки;
    • Тернопільська область — 83 випадки;
    • Харківська область — 275 випадків;
    • Херсонська область — 73 випадки;
    • Хмельницька область — 18 випадків;
    • Черкаська область — 306 випадків;
    • Чернівецька область — 184 випадки;
    • Чернігівська область — 7 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Уряд замінив адаптивний карантин загальнонаціональним до 28 лютого. У будні дні в Україні діють обмеження помаранчевої зони карантину. Також в країні з 8 до 24 січня діє так званий локдаун.

    Зазначимо, що днем раніше, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Одужало тоді 4 819 осіб.

     Читайте також: Повернення до життя відкладається. Черга за вакциною розтягнулась до 2024 року
    Теги: медицина смерть лікарня Максим Степанов хвороби карантин коронавірус
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