Від Covid-19 вже померли понад 20 тисяч українців

Добовий показник захворюваності на коронавірус тримається на одному рівні п’ятий день поспіль

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 1 124 430 осіб. Із них 812 368 пацієнтів одужали, а от померли від ускладнень хвороби 20 019 людини. Такі дані сьогодні вранці оприлюднив очільник МОЗ Максим Степанов.

Він також повідомив, що за минулу добу, 11 січня, в Україні виявлено 5 116 нових хворих на коронавірус. За даними МОЗ вчора одужала рекордна кількість людей – 15951 особа. 184 людини померли від ускладнень.

Добовий показник захворюваності тримається на одному рівні п’ятий день поспіль.

Ситуація з коронавірусом у регіонах:

місто Київ — 898 випадків;

Вінницька область — 121 випадок;

Волинська область — 99 випадків;

Дніпропетровська область — 267 випадків;

Донецька область — 160 випадків;

Житомирська область — 72 випадки;

Закарпатська область — 134 випадки;

Запорізька область — 463 випадки;

Івано-Франківська область — 66 випадків;

Київська область — 284 випадки;

Кіровоградська область — 76 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Львівська область — 312 випадків;

Миколаївська область — 52 випадки;

Одеська область — 315 випадків;

Полтавська область — 520 випадків;

Рівненська область — 132 випадки;

Сумська область — 152 випадки;

Тернопільська область — 83 випадки;

Харківська область — 275 випадків;

Херсонська область — 73 випадки;

Хмельницька область — 18 випадків;

Черкаська область — 306 випадків;

Чернівецька область — 184 випадки;

Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Уряд замінив адаптивний карантин загальнонаціональним до 28 лютого. У будні дні в Україні діють обмеження помаранчевої зони карантину. Також в країні з 8 до 24 січня діє так званий локдаун.

Зазначимо, що днем раніше, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Одужало тоді 4 819 осіб.