Від Covid-19 вже померли понад 20 тисяч українців
Добовий показник захворюваності на коронавірус тримається на одному рівні п’ятий день поспіль
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 1 124 430 осіб. Із них 812 368 пацієнтів одужали, а от померли від ускладнень хвороби 20 019 людини. Такі дані сьогодні вранці оприлюднив очільник МОЗ Максим Степанов.
Він також повідомив, що за минулу добу, 11 січня, в Україні виявлено 5 116 нових хворих на коронавірус. За даними МОЗ вчора одужала рекордна кількість людей – 15951 особа. 184 людини померли від ускладнень.
Добовий показник захворюваності тримається на одному рівні п’ятий день поспіль.
Ситуація з коронавірусом у регіонах:
- місто Київ — 898 випадків;
- Вінницька область — 121 випадок;
- Волинська область — 99 випадків;
- Дніпропетровська область — 267 випадків;
- Донецька область — 160 випадків;
- Житомирська область — 72 випадки;
- Закарпатська область — 134 випадки;
- Запорізька область — 463 випадки;
- Івано-Франківська область — 66 випадків;
- Київська область — 284 випадки;
- Кіровоградська область — 76 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Львівська область — 312 випадків;
- Миколаївська область — 52 випадки;
- Одеська область — 315 випадків;
- Полтавська область — 520 випадків;
- Рівненська область — 132 випадки;
- Сумська область — 152 випадки;
- Тернопільська область — 83 випадки;
- Харківська область — 275 випадків;
- Херсонська область — 73 випадки;
- Хмельницька область — 18 випадків;
- Черкаська область — 306 випадків;
- Чернівецька область — 184 випадки;
- Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Уряд замінив адаптивний карантин загальнонаціональним до 28 лютого. У будні дні в Україні діють обмеження помаранчевої зони карантину. Також в країні з 8 до 24 січня діє так званий локдаун.
Зазначимо, що днем раніше, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Одужало тоді 4 819 осіб.