Майже 900 нових хворих: після свят «ковідна» статистика в Києві погіршилась

У столиці знову зростає захворюваність на коронавірус

Після свят добова кількість виявлених випадків Covid-19 в Києві різко зросла

За минулу добу, 11 січня, у Києві коронавірус виявлено у 898 людей. Це на 527 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 10 січня було 371 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 118486 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 43446 осіб, померли 2089 осіб.

У Київській області зафіксовано 63984 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 284 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 365 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 41830 осіб, померли 1019 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1124430 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 11 січня зафіксовано 5116 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 11 січня у Києві було підтверджено 117588 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 371 особи.

У Київській області було 63700 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 365 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.