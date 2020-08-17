Зони карантину в Україні змінено: де діють жорсткі обмеження



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В Україні оновили розподіл на карантинні зони, зважаючи на встановлені рівні епідеміологічної небезпеки - червоний, помаранчевий, жовтий, зелений

Із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус. Про це раніше повідомили у пресслужбі МОЗ.

«Вісім адміністративно-територіальних одиниць через значне поширення Covid-19 віднесено до категорії регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки», - йдеться у повідомленні.

Таке рішення було прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні минулого тижня.

«З 00 годин 00 хвилин 17 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування», - додав з цього приводу міністр Кабміну Олег Немчінов.

до червоної зони буде віднесено:

Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;

Кіцманський район Чернівецької області.

до помаранчевої зони:

Луцький та Любешівський райони Волинської області;

місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

Миколаївський та Саратський райони Одеської області;

місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;

місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

до жовтої зони:

місто Київ;

міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;

місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;

міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;

місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;

Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847 нових випадків у суботу).

Минулого тижня Україну по-новому поділили на карантинні зони. Так, «червону зону» розширили, а Київ потрапив у «жовту» зону карантину.