Зони карантину в Україні змінено: де діють жорсткі обмеження
В Україні оновили розподіл на карантинні зони, зважаючи на встановлені рівні епідеміологічної небезпеки - червоний, помаранчевий, жовтий, зелений
Із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус. Про це раніше повідомили у пресслужбі МОЗ.
«Вісім адміністративно-територіальних одиниць через значне поширення Covid-19 віднесено до категорії регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки», - йдеться у повідомленні.
Таке рішення було прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні минулого тижня.
«З 00 годин 00 хвилин 17 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування», - додав з цього приводу міністр Кабміну Олег Немчінов.
до червоної зони буде віднесено:
- Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- місто Біляївка Одеської області;
- міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;
- Кіцманський район Чернівецької області.
до помаранчевої зони:
- Луцький та Любешівський райони Волинської області;
- місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;
- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
- Миколаївський та Саратський райони Одеської області;
- місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;
- місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;
- місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.
до жовтої зони:
- місто Київ;
- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;
- місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
- місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;
- міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
- міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;
- місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;
- Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847 нових випадків у суботу).
Минулого тижня Україну по-новому поділили на карантинні зони. Так, «червону зону» розширили, а Київ потрапив у «жовту» зону карантину.