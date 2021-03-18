Коронавірус у Києві: на сьогодні в столиці вже 149 923 підтверджених випадки

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому, Деснянському та Голосіївському районах

У Києві за минулу добу, 17 березня, виявили 1092 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Серед інфікованих – 54 дитини.

Про це повідомляє Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

За минулу добу у місті померли від коронавірусу 30 пацієнтів. Одужали 666 хворих.

На Covid-19 захворіли:

606 жінок віком від 18 до 94 років;

432 чоловіки віком від 18 до 91 року;

34 дівчинки від 7 місяців до 17 років;

20 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 148 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в:

Дарницькому районі – 226;

Деснянському районі – 189;

Голосіївському районі – 97.

На сьогодні в столиці вже 149 923 підтверджених випадки захворювання на Covid-19. Загалом подолали коронавірус 100 546 пацієнтів. Померла 2991 людина.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Київ на першому місці в Україні за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, в Україні проти Covid-19 було вакциновано 9832 особи. Всі вони вакциновані однією дозою.