Темпи вакцинації знову падають. За добу щепили менш ніж 10 тис. осіб

Станом на 18 березня від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 81755 осіб

За 17 березня було зроблено на вісім щеплень менше, ніж за попередню добу

За минулу добу, 17 березня, в Україні проти Covid-19 було вакциновано 9832 особи. Всі вони вакциновані однією дозою. Про це повідомляє «Вакцинація від Covid-19».

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 81755 осіб, з них отримали одну дозу – 81754 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – одна особа

За 17 березня було зроблено на вісім щеплень менше, ніж за попередню добу.

Найбільшу кількість щеплень за 17 березня було проведено у Києві – 880 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 6904 щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

Вакцинацію здійснювали 193 мобільні бригади з імунізації.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, в Україні виявлено 15053 нових хворих на Covid-19. Це на 3220 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4376 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, одужали 6514 осіб

17 березня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини проти коронавірусу Covishield з 28 днів до 90 днів.

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