ВООЗ назвала вакцину, ефективну проти мутованих штамів коронавірусу

Вакциною компанії Johnson& Johnson дозволяється щеплення людям старше 18 років без верхньої вікової межі

Вакцина від Johnson& Johnson довела свою ефективність «у країнах, де поширені різні варіанти» коронавірусу

Експерти-консультанти Всесвітньої організації охорони здоров’я заявили, що можуть рекомендувати вакцину компанії Johnson& Johnson для використання у країнах, де поширені мутовані штами коронавірусу. Про це повідомляє CGTN.

Голова Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації Алехандро Кравіото повідомив журналістам, що вакцина довела свою ефективність «у країнах, де поширені різні варіанти».

«Ознайомившись із доказами, ми отримали вакцину, яка показує свою безпечність і показує необхідну ефективність», – сказав він.

Експерти рекомендують застосовувати цю вакцин людям старше 18 років без верхньої вікової межі.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson в екстрених випадках.

27 лютого екстрене застосування вакцини від Johnson & Johnson дозволили в Управлінні США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.

Вакцина від Johnson & Johnson - однокомпонентна, для щеплення потрібна тільки одна її доза. Препарат залишається стабільним протягом 2 років при зберіганні в умовах -20 градусів за Цельсієм і як мінімум 3 місяці при температурі 2 - 8 градусів за Цельсієм.

За даними розробників, за результатами третьої фази клінічних випробувань вакцина показала ефективність від 66 до 72%.

Також Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом АstraZeneca.