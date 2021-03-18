  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ВООЗ назвала вакцину, ефективну проти мутованих штамів коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакциною компанії Johnson&amp; Johnson дозволяється щеплення людям старше 18 років без верхньої вікової межі - ВООЗ назвала вакцину, ефективну проти мутованих штамів коронавірусу
    Вакциною компанії Johnson& Johnson дозволяється щеплення людям старше 18 років без верхньої вікової межі
    Фото з відкритих джерел

    Вакцина від Johnson& Johnson довела свою ефективність «у країнах, де поширені різні варіанти» коронавірусу

    Експерти-консультанти Всесвітньої організації охорони здоров’я заявили, що можуть рекомендувати вакцину компанії Johnson& Johnson для використання у країнах, де поширені мутовані штами коронавірусу. Про це повідомляє CGTN.

    Голова Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації Алехандро Кравіото повідомив журналістам, що вакцина довела свою ефективність «у країнах, де поширені різні варіанти».

    «Ознайомившись із доказами, ми отримали вакцину, яка показує свою безпечність і показує необхідну ефективність», – сказав він.

    Експерти рекомендують застосовувати цю вакцин людям старше 18 років без верхньої вікової межі.

    Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson в екстрених випадках.

    27 лютого екстрене застосування вакцини від Johnson & Johnson дозволили в Управлінні США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.

    Вакцина від Johnson & Johnson - однокомпонентна, для щеплення потрібна тільки одна її доза. Препарат залишається стабільним протягом 2 років при зберіганні в умовах -20 градусів за Цельсієм і як мінімум 3 місяці при температурі 2 - 8 градусів за Цельсієм.

    За даними розробників, за результатами третьої фази клінічних випробувань вакцина показала ефективність від 66 до 72%.

    Також Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом АstraZeneca.

    Читайте також:
    Теги: щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies