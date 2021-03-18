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    Думки вголос

    Коронавірус в Україні: бережіть себе, але на владу не розраховуйте

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Коронавірус в Україні: бережіть себе, але на владу не розраховуйте

    На Україну очікує серйозне випробування коронавірусом, яке не всі переживуть

    Мовою оригіналу

    Для того чтоб понимать реальную картину надо смотреть на соотношение ПЦР-тестов и больных. Тогда получается, что примерно каждый третий или четвёртый из тестированных болен. А если бы провели, как в Италии или Франции по 200 000 ПЦР-тестов, то какой бы был результат? И особенно умиляет то, как МОЗ не пишет сколько госпитализировали из заболевших.

    Про запасы кислорода и о том, как проходит вакцинация, а так же какую и когда мы получим вакцину я у власти не спрашиваю. Это будет удар ниже пояса. Но уже ясно, что у нас впереди серьезное испытание коронавирусом, которое не все пройдут. Вчера в Украине умерло от Covid-19 289, а сегодня 267 человек. И похоже, что скоро будет рост летальных результатов.

    Поэтому берегите себя, носите маски, пользуйтесь антисептиками, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию и избегайте массовые скопления людей и по возможности изолируйте своих взрослых родителей, ведь они в группе риска. И не рассчитывайте на власть. К сожалению, эта власть некомпетентна и бездарна. Поэтому просто берегите себя и своих близких.

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    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я вакцинація коронавірус
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