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    Коронавірус на Вінниччині: область на шостому місці в щодобовому рейтингу

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    Попри високий рівень захворюваності, темпи вакцинації знову падають - Коронавірус на Вінниччині: область на шостому місці в щодобовому рейтингу
    Попри високий рівень захворюваності, темпи вакцинації знову падають
    фото: РНБО

    Усього в Україні зафіксовано 1 504 076 випадків інфікування

    У Вінницькій області станом на ранок 18 березня виявили 751 новий випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу в області померли 15 пацієнтів, одужали – 281.

    Як повідомляється на сайті РНБО, всього в Україні зафіксовано 1 504 076 випадків інфікування коронавірусом. За добу кількість виявлених інфікованих зросла на 15 053 людини.

    Усього в Україні вже зафіксували одужання 1 244 190 людей, з них 6514– за останню добу. В країні виявили 29 253 смерті від коронавірусної хвороби, з них 267 – за останню добу.

    Нагадаємо, попри високий рівень захворюваності, темпи вакцинації знову падають. За добу щепили менш ніж 10 тис. осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 81755 осіб, з них отримали одну дозу – 81754 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – одна особа.

    За 17 березня було зроблено на вісім щеплень менше, ніж за попередню добу.

    Найбільшу кількість щеплень за 17 березня було проведено у Києві – 880 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 6904 щеплень.

    Теги: Вінниччина коронавірус
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