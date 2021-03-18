Коронавірус на Вінниччині: область на шостому місці в щодобовому рейтингу

Усього в Україні зафіксовано 1 504 076 випадків інфікування

У Вінницькій області станом на ранок 18 березня виявили 751 новий випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу в області померли 15 пацієнтів, одужали – 281.

Як повідомляється на сайті РНБО, всього в Україні зафіксовано 1 504 076 випадків інфікування коронавірусом. За добу кількість виявлених інфікованих зросла на 15 053 людини.

Усього в Україні вже зафіксували одужання 1 244 190 людей, з них 6514– за останню добу. В країні виявили 29 253 смерті від коронавірусної хвороби, з них 267 – за останню добу.

Нагадаємо, попри високий рівень захворюваності, темпи вакцинації знову падають. За добу щепили менш ніж 10 тис. осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 81755 осіб, з них отримали одну дозу – 81754 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – одна особа.

За 17 березня було зроблено на вісім щеплень менше, ніж за попередню добу.

Найбільшу кількість щеплень за 17 березня було проведено у Києві – 880 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 6904 щеплень.