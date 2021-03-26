Коронавірус у Києві: найбільше хворих у Дарницькому районі

За минулу добу у столиці виявили ще 1164 хворих

У Києві за минулу добу виявили ще 1164 хворих на коронавірус. Померли 37 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Ситуація із захворюваністю, на жаль, не поліпшується і залишається складною. Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. 1164 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 37 людей – 19 жінок та 18 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3235 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 157 767», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 650 жінок віком від 18 до 96 років і 28 дівчаток від одного до 17 років. А також 461 чоловік віком від 19 до 92 років і 25 хлопчиків від восьми місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 112 пацієнтів. А також - 675 хворих – з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто, загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 787 людей.

Одужала за добу в Києві 431 людина. Усього коронавірус подолали 104 153 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 250, в Дніпровському - 205, та в Деснянському районі - 202 випадки», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, за даними обласного лабораторного центру за минулу добу, 25 березня, на Київщині коронавірус виявили в 1139 людей. Про це повідомляє сайт Київської ОДА.

Загалом у Київській області офіційно підтверджено 91 399 випадків захворювання на коронавірус.Нові випадки Covid-19 зареєстрували у 53 дітей