Пожежа у Києві: рятувальники знову гасили балкон
Причину загоряння встановлюватиме слідство.
У Києві горіла квартира на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Про це повідомляє ДСНС.
26 березня о 9:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на просп. Відрадному, 6/1, що у Соломянському районі столиці.
Пожежа виникла о 9:44 ранку. О 10:04 загоряння було локалізовано на площі
На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 17 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає.
Причину загоряння встановлюватиме слідство.
Нагадаємо, вчора у Києві також спалахнула багатоповерхівка через захаращений балкон. Загоряння виникло на балконі, на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі, аби не допустити подальше розповсюдження вогню. «О 13:52 загоряння локалізували на площі 6 кв.м та о 14:00 ліквідували. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено носимі речі, закопчено стіни та стелю балкону. Жертв та постраждалих немає», – йдеться у повідомлені.