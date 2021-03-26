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    Пожежа у Києві: рятувальники знову гасили балкон

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    Жертв та постраждалих немає - Пожежа у Києві: рятувальники знову гасили балкон
    Жертв та постраждалих немає
    фото: ДСНС

    Причину загоряння встановлюватиме слідство.

    У Києві горіла квартира на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Про це повідомляє ДСНС.

    26 березня о 9:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на просп. Відрадному, 6/1, що у Соломянському районі столиці.

    Пожежа виникла о 9:44 ранку. О 10:04 загоряння було локалізовано на площі 10 кв. м та о 10:11 ліквідовано. Загоряння виникло на балконі з розповсюдженням на кімнату, на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі.

    На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 17 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає.

    Причину загоряння встановлюватиме слідство.

    Нагадаємо, вчора у Києві також спалахнула багатоповерхівка через захаращений балкон. Загоряння виникло на балконі, на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі, аби не допустити подальше розповсюдження вогню. «О 13:52 загоряння локалізували на площі 6 кв.м та о 14:00 ліквідували. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено носимі речі, закопчено стіни та стелю балкону. Жертв та постраждалих немає», – йдеться у повідомлені.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники квартира
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