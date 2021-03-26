Метро на Виноградар: Київрада може збільшити фінансування

На добудову метро на Виноградар планують виділити – 1,5 млрд грн

Також планується виділити 300 млн грн на будівництво Окружної дороги з транспортною розв’язкою в межах проспекту Рокоссовського і вулиці Богатирської.

Київська міська рада може суттєво збільшити фінансування будівництва метро на Виноградар та реконструкції трамвайних ліній на Троєщині і Борщагівці

Про це повідомляється на Facebook-сторінку «Київська Транспортна Спільнота «КТС».

Зазначається, що Департамент економіки КМДА подав до Київради проект рішення про коригування бюджету міста, де суттєво збільшили фінансування транспорту.

Найбільше коштів планують виділити на добудову метро на Виноградар – 1,5 млрд грн.

Також кошти планують виділити на:

реконструкцію трамваю з Троєщини до Дарницького вокзалу – 500 млн грн (до наявних 45 млн грн);

реконструкцію трамвайної лінії на Михайлівській Борщагівці – 230 млн грн (до наявних 48 млн грн);

розробку необхідного для кредиту ТЕО трамваної лінії до Вокзальної площі та Палацу Спорту – 3 млн грн.

Це майже повністю закриває потребу у грошах для цих об'єктів.

Крім того, планується виділити 300 млн грн на будівництво Окружної дороги з транспортною розв’язкою в межах проспекту Рокоссовського і вулиці Богатирської.

Нагадаємо, до 2024 року в Києві є можливість запустити першу ділянку метро в мікрорайон Троєщина. Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

«Раніше головною перешкодою для будівництва моста на Троєщину була відсутність моста, Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Зараз будівництво основної частини моста вже майже закінчено. Тепер міська влада має можливість починати будувати лівобережні та правобережні підходи цього мосту», – сказав Кава.