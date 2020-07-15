Де за добу зафіксували найбільше випадків Covid-19: дані з усіх регіонів України



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Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зареєстровано у Львівській області

Лідерами за кількістю виявлених нових хворих є три області і Київ

За добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Харківській та Закарпатській областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість зареєстровано у Львівській області - 171, Харківській області - 64, Закарпатській області - 57, а також місті Київ - 147 випадків», - сказав він

Дані з усіх регіонів станом на ранок 15 липня:

Вінницька область - 2 194 (+46)

Волинська область - 3 117 (+37)

Дніпропетровська область - 1 155 (+9)

Донецька область - 767 (+2)

Житомирська область - 1 550 (+8)

Закарпатська область - 4 112 (+57)

Запорізька область - 631 (+9)

Івано-Франківська область - 3 178 (+51)

Кіровоградська область - 674 (0)

місто Київ - 6 497 (+147)

Київська область - 3 128 (+38)

Львівська область - 7 425 (+171)

Луганська область - 97 (+2)

Миколаївська область - 494 (+7)

Одеська область - 2 314 (+56)

Полтавська область - 337 (+3)

Рівненська область - 4 782 (+42)

Сумська область - 346 (+5)

Тернопільська область - 2 292 (+16)

Харківська область - 2 787 (+64)

Херсонська область - 205 (+1)

Хмельницька область - 922 (+13)

Чернівецька область - 5 208 (+24)

Черкаська область - 771 (+16)

Чернігівська область - 624 (+12).

Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 55607

Одужали 28131

Хворіють 26049

Померли 1427

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