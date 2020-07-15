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    Здоров'я

    Де за добу зафіксували найбільше випадків Covid-19: дані з усіх регіонів України

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    Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зареєстровано у Львівській області - Де за добу зафіксували найбільше випадків Covid-19: дані з усіх регіонів України
    Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зареєстровано у Львівській області

    Лідерами за кількістю виявлених нових хворих є три області і Київ

    За добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Харківській та Закарпатській областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість зареєстровано у Львівській області - 171, Харківській області - 64, Закарпатській області - 57, а також місті Київ - 147 випадків», - сказав він

    Дані з усіх регіонів станом на ранок 15 липня:

    • Вінницька область - 2 194 (+46)
    • Волинська область - 3 117 (+37)
    • Дніпропетровська область - 1 155 (+9)
    • Донецька область - 767 (+2)
    • Житомирська область - 1 550 (+8)
    • Закарпатська область - 4 112 (+57)
    • Запорізька область - 631 (+9)
    • Івано-Франківська область - 3 178 (+51)
    • Кіровоградська область - 674 (0)
    • місто Київ - 6 497 (+147)
    • Київська область - 3 128 (+38)
    • Львівська область - 7 425 (+171)
    • Луганська область - 97 (+2)
    • Миколаївська область - 494 (+7)
    • Одеська область - 2 314 (+56)
    • Полтавська область - 337 (+3)
    • Рівненська область - 4 782 (+42)
    • Сумська область - 346 (+5)
    • Тернопільська область - 2 292 (+16)
    • Харківська область - 2 787 (+64)
    • Херсонська область - 205 (+1)
    • Хмельницька область - 922 (+13)
    • Чернівецька область - 5 208 (+24)
    • Черкаська область - 771 (+16)
    • Чернігівська область - 624 (+12).

    Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      55607
    • Одужали
      28131
    • Хворіють
      26049
    • Померли
      1427
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