Де за добу зафіксували найбільше випадків Covid-19: дані з усіх регіонів України
Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зареєстровано у Львівській області
Лідерами за кількістю виявлених нових хворих є три області і Київ
За добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Харківській та Закарпатській областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість зареєстровано у Львівській області - 171, Харківській області - 64, Закарпатській області - 57, а також місті Київ - 147 випадків», - сказав він
Дані з усіх регіонів станом на ранок 15 липня:
- Вінницька область - 2 194 (+46)
- Волинська область - 3 117 (+37)
- Дніпропетровська область - 1 155 (+9)
- Донецька область - 767 (+2)
- Житомирська область - 1 550 (+8)
- Закарпатська область - 4 112 (+57)
- Запорізька область - 631 (+9)
- Івано-Франківська область - 3 178 (+51)
- Кіровоградська область - 674 (0)
- місто Київ - 6 497 (+147)
- Київська область - 3 128 (+38)
- Львівська область - 7 425 (+171)
- Луганська область - 97 (+2)
- Миколаївська область - 494 (+7)
- Одеська область - 2 314 (+56)
- Полтавська область - 337 (+3)
- Рівненська область - 4 782 (+42)
- Сумська область - 346 (+5)
- Тернопільська область - 2 292 (+16)
- Харківська область - 2 787 (+64)
- Херсонська область - 205 (+1)
- Хмельницька область - 922 (+13)
- Чернівецька область - 5 208 (+24)
- Черкаська область - 771 (+16)
- Чернігівська область - 624 (+12).
Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.
Коронавірус в Україні
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Всього55607
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Одужали28131
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Хворіють26049
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Померли1427
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