Оперативні дані МОЗ. Кількість нових випадків Covid-19 різко зросла
Кількість виявлених хворих на коронавірус в Україні перевищила 55 тисяч
Станом на ранок 15 липня в Україні зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу, це на 198 випадків більше, ніж учора (638).
Всього від початку епідемії в Україні 55607 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.
Одужали – 977 осіб (вчора 651), померли – 15 (вчора 14).
Загалом одужала 28131 особа, летальних випадків – 1427 людей.
Коронавірус в Україні
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Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.
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