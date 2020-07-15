Оперативні дані МОЗ. Кількість нових випадків Covid-19 різко зросла



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Кількість виявлених хворих на коронавірус в Україні перевищила 55 тисяч

Станом на ранок 15 липня в Україні зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу, це на 198 випадків більше, ніж учора (638).

Всього від початку епідемії в Україні 55607 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

Одужали – 977 осіб (вчора 651), померли – 15 (вчора 14).

Загалом одужала 28131 особа, летальних випадків – 1427 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 55607

Одужали 28131

Хворіють 26049

Померли 1427

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Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

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