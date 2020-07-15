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    Новини

    Коронавірус у Києві встановив черговий антирекорд

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    Коронавірус у Києві встановив черговий антирекорд

    За добу виявлено майже півтори сотні нових випадків Covid-19

    Станом на ранок 15 липня у Києві підтверджено 6497 випадків Covid-19. 

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 147 осіб. За попередню добу збільшення складало 112 осіб.  

    Від початку епідемії у Києві одужали 2160 людей (за добу 36), померли 126 людей (за добу 1).

    У Київській області зафіксовано 3128 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 38 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2054 особи (за добу 129), померли 58 людей.

    Загалом в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. Протягом 12 липня отримано 612 повідомлень про нові підтверджені випадки.  

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      55607
    • Одужали
      28131
    • Хворіють
      26049
    • Померли
      1427

    Нагадаємо, станом на ранок 14 липня у Києві було 6350 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих збільшилась на 112 людей.

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