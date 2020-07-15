Коронавірус у Києві встановив черговий антирекорд



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За добу виявлено майже півтори сотні нових випадків Covid-19

Станом на ранок 15 липня у Києві підтверджено 6497 випадків Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 147 осіб. За попередню добу збільшення складало 112 осіб.

Від початку епідемії у Києві одужали 2160 людей (за добу 36), померли 126 людей (за добу 1).

У Київській області зафіксовано 3128 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 38 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2054 особи (за добу 129), померли 58 людей.

Загалом в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. Протягом 12 липня отримано 612 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 55607

Одужали 28131

Хворіють 26049

Померли 1427

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Нагадаємо, станом на ранок 14 липня у Києві було 6350 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих збільшилась на 112 людей.

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