Коронавірус у Києві: від недуги за тиждень померло 220 людей

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 77 відсотків

За останній тиждень у Києві від коронавірусу померли 220 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Зважаючи на значну кількість пацієнтів у важкому стані та ускладнений перебіг хвороби, зросла останнім часом і смертність від вірусу. Тільки за останній тиждень у Києві від коронавірусу померли 220 людей. Наймолодшому з них був 31 рік. Найстаршим – двом жінкам – по 95 років», – повідомив Віталій Кличко.

Тим часом, у столичних лікарнях сьогодні лікуються 4252 хворих на коронавірус. 2700 людей – у важкому стані. «Не зменшується в столиці кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в лікарнях міста – найбільша кількість хворих від початку пандемії. Ускладнився і перебіг хвороби. – У нас все більше хворих, які перебувають у важкому стані, тих, хто потребує кисневої підтримки, – сказав мер. – Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4252 хворих на коронавірус. Із них 41 дитина. 2700 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3488 людей. Під апаратами ШВЛ – 60 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 77 відсотків», – повідомив Кличко.

Він зауважив, що тільки за минулу добу в Києві госпіталізували 787 людей. Це - хворі на коронавірус, пацієнти з підозрою на коронавірус та пацієнти з пневмоніями. Разом з тим, за словами мера, столиця минулого тижня перевищила епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ – на 22 відсотки.