У Голосіївському парку столиці зрізали 17 вікових дубів (ФОТО)
У працівників на руках є документи про те, що вони мають право зрізати сухостой
У Голосіївському парку представники Зеленбуду зрізали 17 вікових дубів. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Клуб Коренного Киевлянина». «В Голосіївському парку, за Сільскогосподарським провулком, біля ботанічного саду НУБІПа, представники Зеленбуду зрізали 17 вікових дубів», – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у працівників на руках є документи про те, що вони мають право зрізати сухостой, але жоден з дубів сухим не був.
«Інших дерев не ріжуть, хоча в акті написано і про інші дерева. На запитання що за «беспредел» вони відповідають що це уже територія не парка, а ботсаду, і мають на це право», – додає автор допису.
Тим часом, в Екопарку на столичних Осокорках десятки вантажівок засипають озеро Небреж будівельним сміттям.
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