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    У Голосіївському парку столиці зрізали 17 вікових дубів (ФОТО)

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    Інших дерев не ріжуть, хоча в акті написано і про інші дерева - У Голосіївському парку столиці зрізали 17 вікових дубів (ФОТО)
    Інших дерев не ріжуть, хоча в акті написано і про інші дерева
    фото: Facebook

    У працівників на руках є документи про те, що вони мають право зрізати сухостой

    У Голосіївському парку представники Зеленбуду зрізали 17 вікових дубів. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Клуб Коренного Киевлянина». «В Голосіївському парку, за Сільскогосподарським провулком, біля ботанічного саду НУБІПа, представники Зеленбуду зрізали 17 вікових дубів», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що у працівників на руках є документи про те, що вони мають право зрізати сухостой, але жоден з дубів сухим не був.

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    У Голосіївському парку столиці зрізали 17 вікових дубів (ФОТО)
    У Голосіївському парку столиці зрізали 17 вікових дубів (ФОТО)
    У Голосіївському парку столиці зрізали 17 вікових дубів (ФОТО)

    «Інших дерев не ріжуть, хоча в акті написано і про інші дерева. На запитання що за «беспредел» вони відповідають що це уже територія не парка, а ботсаду, і мають на це право», – додає автор допису.

    Тим часом, в Екопарку на столичних Осокорках десятки вантажівок засипають озеро Небреж будівельним сміттям.

    На березі озера Небреж близько 20-ти великих вантажівок в Екопарку на столичних Осокорках висипали на узбережжі будівельне сміття та грунт й бульдозерами згортали це прямо в озеро. «Ми вважаємо, що це провокативні дії, які зараз проводить забудовник «Столиця груп». Прикриваючись довірителем банку Аркада, вона намагається продовжити договори оренди на 176 га парку Осокорки», – розповів захисник «Екопарку Осокорки» Максим Стравинський.

    Теги: Київ парк ліс столиця
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