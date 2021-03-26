У Голосіївському парку столиці зрізали 17 вікових дубів (ФОТО)

Інших дерев не ріжуть, хоча в акті написано і про інші дерева

У працівників на руках є документи про те, що вони мають право зрізати сухостой

У Голосіївському парку представники Зеленбуду зрізали 17 вікових дубів. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Клуб Коренного Киевлянина». «В Голосіївському парку, за Сільскогосподарським провулком, біля ботанічного саду НУБІПа, представники Зеленбуду зрізали 17 вікових дубів», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у працівників на руках є документи про те, що вони мають право зрізати сухостой, але жоден з дубів сухим не був.

«Інших дерев не ріжуть, хоча в акті написано і про інші дерева. На запитання що за «беспредел» вони відповідають що це уже територія не парка, а ботсаду, і мають на це право», – додає автор допису.

Тим часом, в Екопарку на столичних Осокорках десятки вантажівок засипають озеро Небреж будівельним сміттям.