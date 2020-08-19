Коронавірус у Києві встановив новий антирекорд: понад 200 випадків за добу



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Минулої доби кількість хворих на коронавірус на Київщині зросла на 65 осіб

Станом на ранок 19 серпня у Києві підтверджено 10945 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 215 осіб. За попередню добу збільшення складало 88 осіб.

Від початку епідемії у Києві одужали 3484 людини (за добу 29), померли 155 осіб.

У Київській області зафіксовано 4685 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 65 осіб. За попередню добу збільшення складало 66 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3213 осіб (за добу 55), померла 81 людина (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 96403 випадки Covid-19. Протягом 18 серпня зафіксовано 1967 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 94436

Одужали 48925

Хворіють 43395

Померли 2116

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Нагадаємо, станом на ранок 18 серпня у Києві було підтверджено 10730 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 88 осіб.

У Київській області було зафіксовано 4620 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 66 осіб.