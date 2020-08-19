Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила вісім тисяч графіка



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За останню добу на Буковині виявили 154 нові випадки Covid-19

У Чернівецькій області від коронавірусу померли вже майже 250 людей

У Чернівецькій області станом на вечір 18 серпня зафіксовано 8108 хворих на коронавірус. Із них 154 випадки зафіксовані за останню добу.

Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він зазначив, що в області від Covid-19 померли вже майже 250 людей.

«У боротьбі з коронавірусом ми вже втратили 243 буковинців. Чи достатня це цифра, аби зрозуміти серйозність ситуації? Судячи із щоденних високих показників захворюваності – ні», – заявив Осачук.

Також він додав, що хворобу здолали вже 5649 жителів області з початку пандемії коронавірусу у березні.

Нагадаємо, дослідники заявили, що коронавірус став більш заразним, але менш смертельним.

Зазначимо, що станом на ранок 18 серпня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу. За добу 17 серпня заразились ще 1 616 людей. Це на 152 випадки захворювання більше, ніж днем раніше.

Коронавірус в Україні

Всього 94436

Одужали 48925

Хворіють 43395

Померли 2116

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Найбільше нових випадків коронавірусу у понеділок зафіксували у Харківській області – 204.