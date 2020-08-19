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    Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила вісім тисяч

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    За останню добу на Буковині виявили 154 нові випадки Covid-19 - Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила вісім тисяч
    За останню добу на Буковині виявили 154 нові випадки Covid-19

    У Чернівецькій області від коронавірусу померли вже майже 250 людей

    У Чернівецькій області станом на вечір 18 серпня зафіксовано 8108 хворих на коронавірус. Із них 154 випадки зафіксовані за останню добу.

    Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    Він зазначив, що в області від Covid-19 померли вже майже 250 людей.

    «У боротьбі з коронавірусом ми вже втратили 243 буковинців. Чи достатня це цифра, аби зрозуміти серйозність ситуації? Судячи із щоденних високих показників захворюваності – ні», – заявив Осачук.

    Також він додав, що хворобу здолали вже 5649 жителів області з початку пандемії коронавірусу у березні.

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    Нагадаємо, дослідники заявили, що коронавірус став більш заразним, але менш смертельним.

    Зазначимо, що станом на ранок 18 серпня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу. За добу 17 серпня заразились ще 1 616 людей. Це на 152 випадки захворювання більше, ніж днем раніше. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      94436
    • Одужали
      48925
    • Хворіють
      43395
    • Померли
      2116

    Найбільше нових випадків коронавірусу у понеділок зафіксували у Харківській області – 204.

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