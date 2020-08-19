Майже 2 тисячі нових хворих за добу. В Україні новий коронавірусний антирекорд

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

До цього добовий рекорд становив 1 847 інфікованих і був зафіксований 14 серпня.

Минулої доби найбільше нових випадків виявили у Харківській (247) та Львівській (188) областях, а також у Києві (215).

Коронавірус в Україні

Всього 94436

Одужали 48925

Хворіють 43395

Померли 2116

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Зазначимо, що станом на ранок 18 серпня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу. За добу 17 серпня заразились ще 1 616 людей.

Найбільше нових випадків коронавірусу у понеділок зафіксували у Харківській області – 204.



