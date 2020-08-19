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    Майже 2 тисячі нових хворих за добу. В Україні новий коронавірусний антирекорд

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    Майже 2 тисячі нових хворих за добу. В Україні новий коронавірусний антирекорд

    Найбільше нових випадків хвороби зафіксовано на Харківщині - 247

    В Україні за минулу добу, 18 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей — 1 967.
    812 пацієнтів вчора одужали, а 28 померли від ускладнень.

    Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    До цього добовий рекорд становив 1 847 інфікованих і був зафіксований 14 серпня.

    Минулої доби найбільше нових випадків виявили у Харківській (247) та Львівській (188) областях, а також у Києві (215).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      94436
    • Одужали
      48925
    • Хворіють
      43395
    • Померли
      2116

    Зазначимо, що станом на ранок 18 серпня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу. За добу 17 серпня заразились ще 1 616 людей.

    Найбільше нових випадків коронавірусу у понеділок зафіксували у Харківській області – 204.

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