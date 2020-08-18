Столична влада лякає киян двома пандеміями та закликає вакцинуватись



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Киянам радять робити щеплення проти грипу

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА наполягає: вакцинація проти грипу може запобігти можливій епідемії

Щеплення проти грипу цього року має увійти до «обов’язкової програми» кожної свідомої людини, тому що це може врятувати життя. У цьому впевнена директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. На її переконання, особливо уважними мають бути люди з груп ризику (ті, хто страждає на хронічні захворювання або ожиріння), вагітні жінки та батьки, які мають бути відповідальними за життя та здоров’я своїх дітей.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Більшість з нас сьогодні уважно слідкують за ситуацією з Covid-19, тож бачать що, на жаль, змін на краще поки не спостерігається. Та чи багато хто встиг замислитися над тим, що попереду, додатково до коронавірусної інфекції ми очікуємо на щорічний обов’язковий сезонний спалах захворюваності на грип та ГРВІ?» – зазначила директорка Департаменту.

Вона стверджує, що не важко передбачити наслідки двох пандемій, якщо вони розгоратимуться одночасно.

«Коронавірусна інфекція і грип самі по собі дуже небезпечні. Тільки уявіть, на що вони здатні, об’єднавши зусилля. Як мінімум – така синергія може значно підвищити кількість інфекційних хворих. Що вже казати про наслідки для конкретної людини, якщо за один сезон вона перехворіє на грип та Covid? Не треба бути фахівцем, щоб розуміти, яка це небезпека», – зауважила Гінзбург.

Вона наполягає на тому, що вакцинація проти грипу може запобігти можливій епідемії. Щеплення не лише захищає людину, яка його зробила, від хвороби та її ускладнень, а й значно знижує ризик розповсюдження захворюваності. Логічно: чим більше киян будуть вакциновані, ти менше будуть хворіти та заражати оточуючих.

«Як ніколи цього року я закликаю щепитися проти грипу. Вакцинована людина, навіть захворівши, зазвичай переносить хворобу легко, без ускладнень та госпіталізації. Прийміть це рішення навіть якщо робитимете це вперше. Дайте собі шанс не опинитися прикутим до ліжка, підключеному до апарату штучної вентиляції легень. На відміну від Covid-19 захворюванню грипом можна запобігти. Скористуйтеся цією можливістю, яка, цілком вірогідно, врятує вам життя», – закликала Гінзбург.

Також вона нагадала киянам про необхідність дотримуватися всіх протиепідемічних заходів і карантинних обмежень.

«Насторога щодо зараження, вчасна та регулярна обробка рук антисептиком, використання захисних масок та рукавичок, дотримання вимог самоізоляції, коли є для цього покази, допоможуть залишатися здоровими і стримувати пандемію. Якщо ж відчули найменше погіршення самопочуття – одразу звертайтеся до лікаря, з яким підписано декларацію, або за телефонами спеціальних «гарячих ліній» свого району, Якщо ж досі не обрали лікаря – зробіть це заради вашого здоров’я. Нагадаю, що обрати сімейного лікаря можна в одному з медичних закладів, які надають амбулаторну допомогу та територіально зручні для вас», – підсумувала директорка Департаменту.

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Нагадаємо, станом на 18 серпня у Києві підтверджено 10730 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 88 осіб.