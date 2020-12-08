Коронавірус у Києві: за добу 1475 нових хворих

У столиці найбільша добова кількість підтверджених випадків Covid-19 серед усіх регіонів України

За минулу добу, 7 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1475 людей. Це на 51 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 6 грудня було 1526 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 82810 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1475), Одеській (1043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 25210 осіб, померли 1441 особа.

У Київській області зафіксовано 44554 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 700 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 635 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 16077 осіб, померли 746 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 832758 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 7 грудня зафіксовано 10811 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 7 грудня у Києві було підтверджено 81335 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1526 осіб.

У Київській області було зафіксовано 43854 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 635 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 30 листопада – у 1799 людей.