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    У світі коронавірус виявили майже у 68 млн людей

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    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,5 млн осіб - У світі коронавірус виявили майже у 68 млн людей
    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,5 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали 47 млн осіб

    У світі станом на 8 грудня коронавірус зафіксували у 67,9 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,5 млн осіб, а одужали понад 47 млн людей.

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (14 944 968), Індія (9 677 203), Бразилія (6 623 911), Росія (2 466 961) та Франція (2 349 059).

    У лідерах за кількістю інфікованих на Covid-19 у світі також:

    • Італія (1 742 557);
    • Велика Британія (1 742 525);
    • Іспанія (1 702 328);
    • Аргентина (1 466 309);
    • Колумбія (1 377 100).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (283 658), Бразилії (177 317) та Індії (140 573).

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Також за добу: госпіталізовано – 1 037 осіб, летальних випадків – 145, одужало – 5 123 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.

    Теги: Росія США Італія Іспанія Індія Велика Британія Бразилія Аргентина коронавірус
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