У світі коронавірус виявили майже у 68 млн людей

Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,5 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали 47 млн осіб

У світі станом на 8 грудня коронавірус зафіксували у 67,9 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,5 млн осіб, а одужали понад 47 млн людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (14 944 968), Індія (9 677 203), Бразилія (6 623 911), Росія (2 466 961) та Франція (2 349 059).

У лідерах за кількістю інфікованих на Covid-19 у світі також:

Італія (1 742 557);

Велика Британія (1 742 525);

Іспанія (1 702 328);

Аргентина (1 466 309);

Колумбія (1 377 100).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (283 658), Бразилії (177 317) та Індії (140 573).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Також за добу: госпіталізовано – 1 037 осіб, летальних випадків – 145, одужало – 5 123 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.