Як у Києві ховають померлих від коронавірусу

Київ надає допомогу в питанні кремації осіб, які померли від коронавірусу

З початку пандемії в Києві від коронавірусу померли понад 1440 людей. Тільки за добу 6 грудня Covid-19 забрав життя 16 киян.

Як ховають киян, що померли від коронавірусної хвороби, і яких запобіжних заходів при цьому дотримуються, з’ясував сайт «Сьогодні».

У пресслужбі заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Пантелеєва повідомили, що на рівні міста розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації затверджені методичні рекомендації з поховання померлих з підозрою або підтвердженням респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Зазначені поради враховують рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

«Відповідно до вказівок, затверджених на рівні міста, всі відповідальні особи на всіх етапах під час доступу і контакту з тілом померлого повинні мати засоби індивідуального захисту. Рекомендованим способом є кремація померлих з підозрою або підтвердженням респіраторної хвороби Covid-19. Місто надає допомогу в питанні кремації осіб, які померли від вірусу: безкоштовними є кремація, урна і оформлення відповідних документів», – повідомили сайту «Сьогодні» у пресслужбі КМДА.

Згідно з рекомендаціями, труну з тілом померлого приймають на кремацію в закритому вигляді. Процедура кремації не передбачає прощання з міркувань безпеки. Під час поховання заборонено перебування понад 10 осіб, відстань між ними має бути не менше 1,5 метра.

«З початку епідемії здійснено 110 кремацій осіб, які померли від вірусу. Однак слід зауважити, що здійснюються і поховання. Вони проводяться на різних відкритих кладовищах міста», – розповіли у пресслужбі Пантелеєва.

Раніше колишній голова Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян обурився тим, як відбувалося поховання директора Київського обласного онкологічного диспансеру Олега Ременника, який помер від коронавірусу. Лікаря проводжали в останню путь у закритій труні, яка була поміщена в окремий цинковий ящик.