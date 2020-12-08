Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 10,8 тис. українців

За минулу добу одужало 12 860 людей

В Україні за минулу добу 7 грудня коронавірус підтвердився у 10 811 людей. Це на 2 170 осіб більше, ніж у попередній день (8 641). Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 319 осіб;

летальних випадків – 195;

одужало – 12 860 осіб;

здійснено тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 832 758 осіб;

одужало – 436 564 особи;

летальних випадків – 13 928;

проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 82 810 випадків;

Вінницька область – 18 824 випадки;

Волинська область – 26 475 випадків;

Дніпропетровська область – 45 752 випадки;

Донецька область – 26 235 випадків;

Житомирська область – 32 354 випадки;

Закарпатська область – 24 886 випадків;

Запорізька область – 37 885 випадків;

Івано-Франківська область – 39 541 випадок;

Київська область – 44 554 випадки;

Кіровоградська область – 6 418 випадків;

Луганська область – 7 141 випадок;

Львівська область – 50 787 випадків;

Миколаївська область – 21 798 випадків;

Одеська область – 52 853 випадки;

Полтавська область – 26 571 випадок;

Рівненська область – 34 088 випадків;

Сумська область – 33 904 випадки;

Тернопільська область – 29 977 випадків;

Харківська область – 59 739 випадків;

Херсонська область – 12 493 випадки;

Хмельницька область – 32 539 випадків;

Черкаська область – 27 913 випадків;

Чернівецька область – 35 622 випадки;

Чернігівська область – 21 599 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, у світі станом на 8 грудня коронавірус зафіксували у 67,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,5 млн осіб, а одужали понад 47 млн людей.