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    Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 10,8 тис. українців

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    За минулу добу померло 185 людей - Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 10,8 тис. українців
    За минулу добу померло 185 людей

    За минулу добу одужало 12 860 людей

    В Україні за минулу добу 7 грудня коронавірус підтвердився у 10 811 людей. Це на 2 170 осіб більше, ніж у попередній день (8 641). Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 319 осіб;
    • летальних випадків – 195;
    • одужало – 12 860 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 832 758 осіб;
    • одужало – 436 564 особи;
    • летальних випадків – 13 928;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.
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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    м. Київ – 82 810 випадків;

    Вінницька область – 18 824 випадки;

    Волинська область – 26 475 випадків;

    Дніпропетровська область – 45 752 випадки;

    Донецька область – 26 235 випадків;

    Житомирська область – 32 354 випадки;

    Закарпатська область – 24 886 випадків;

    Запорізька область – 37 885 випадків;

    Івано-Франківська область – 39 541 випадок;

    Київська область – 44 554 випадки;

    Кіровоградська область – 6 418 випадків;

    Луганська область – 7 141 випадок;

    Львівська область – 50 787 випадків;

    Миколаївська область – 21 798 випадків;

    Одеська область – 52 853 випадки;

    Полтавська область – 26 571 випадок;

    Рівненська область – 34 088 випадків;

    Сумська область – 33 904 випадки;

    Тернопільська область – 29 977 випадків;

    Харківська область – 59 739 випадків;

    Херсонська область – 12 493 випадки;

    Хмельницька область – 32 539 випадків;

    Черкаська область – 27 913 випадків;

    Чернівецька область – 35 622 випадки;

    Чернігівська область – 21 599 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, у світі станом на 8 грудня коронавірус зафіксували у 67,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,5 млн осіб, а одужали понад 47 млн людей.

    Теги: Київ Волинська область Запорізька область Чернівецька область Максим Степанов коронавірус
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