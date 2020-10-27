Коронавірус у Києві: за добу ще понад 500 хворих



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Важкі хворі на коронавірус госпіталізуються

Минулої доби від коронавірусу померли сім киян

За минулу добу, 26 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 525 осіб. Це на 217 людей більше, ніж за попередню добу (за добу 25 жовтня було 308 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 34887 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 11925 осіб (за добу 176), померли 706 осіб (за добу 7).

У Київській області зафіксовано 15156 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 311 осіб. За попередню добу збільшення складало 301 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 7727 осіб (за добу 44), померли 343 людини (за добу 8).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 355601 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 26 жовтня зафіксовано ще 6677 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 26 жовтня у Києві було підтверджено 34362 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 308 осіб.

У Київській області було зафіксовано 14845 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 301 особу.