У світі коронавірусом заразилися вже майже 44 млн людей



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Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1 164 520 людини

Від початку пандемії одужало понад 32 млн людей

У світі станом на 27 жовтня коронавірусом заразилися вже 43 777 856 людей. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку пандемії одужало понад 32 182 568 осіб, а кількість померлих зросла до 1 164 520 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 702 414), Індія (7 909 959), Бразилія (5 409 854), Росія (1 520 800), а також Франція (1 209 651), Аргентина (1 102 301) та Іспанія (1 098 320).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (225 696), Бразилії (157 397) та Індії (119 014).

Як повідомлялося, науковці стверджують, що вік не впливає на шанси заразитися коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.

До відома, в Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.