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    У Києві за добу коронавірус виявлено у 308 осіб

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    Частина хворих на коронавірус потребує госпіталізації - У Києві за добу коронавірус виявлено у 308 осіб
    Частина хворих на коронавірус потребує госпіталізації

    Минулої доби від коронавірусу померли 15 киян

    За минулу добу, 25 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 308 осіб. Це на 51 людину менше, ніж за попередню добу (за добу 24 жовтня було 359 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 34362 випадки захворювання на Covid-19.

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

    Загалом від початку епідемії у Києві одужали 11749 осіб (за добу 5), померли 699 особи (за добу 15).

    У Київській області зафіксовано 14845 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 301 особу. За попередню добу збільшення складало 297 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 7683 особи, померли 335 людей.

    Загалом в Україні підтверджено 348924 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 25 жовтня зафіксовано ще 5426 хворих на коронавірус.

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 25 жовтня у Києві було підтверджено 34054 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 359 осіб

    У Київській області було зафіксовано 14544 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 297 осіб.

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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