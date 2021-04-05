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    Коронавірус у Києві: за добу з'явилося 458 нових хворих

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    Найбільше випадків захворювання виявлено у Дніпровському районі - Коронавірус у Києві: за добу з'явилося 458 нових хворих
    Найбільше випадків захворювання виявлено у Дніпровському районі
    Ілюстративне фото

    Серед інфікованих – 99-річна жінка та 92-літній чоловік

    За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 458 киян (загалом по столиці 167 668 випадків). Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

    Серед тих, хто захворів:

    • 277 жінок віком від 18 до 99 років
    • 157 чоловіків віком від 18 до 92 років
    • 11 дівчаток від 2 до 16 років
    • 13 хлопчиків від 26 днів до 17 років

    Крім того, зафіксовано 32 летальні випадки від вірусу (загалом 3617 випадків). 61 пацієнт госпіталізований з підтвердженим діагнозом Covid-19, 409 госпіталізовано з підозрою на Covid-19 та вневмоніями.

    Подолало вірус 7 осіб (загалом 107 559)

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    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179).

    Нагадаємо, що минулої доби в столиці коронавірус виявили у 552 киян. Померло 40 чоловік.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер вірус коронавірус
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