Коронавірус у Києві: за добу з'явилося 458 нових хворих

Серед інфікованих – 99-річна жінка та 92-літній чоловік

За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 458 киян (загалом по столиці 167 668 випадків). Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Серед тих, хто захворів:

277 жінок віком від 18 до 99 років

157 чоловіків віком від 18 до 92 років

11 дівчаток від 2 до 16 років

13 хлопчиків від 26 днів до 17 років

Крім того, зафіксовано 32 летальні випадки від вірусу (загалом 3617 випадків). 61 пацієнт госпіталізований з підтвердженим діагнозом Covid-19, 409 госпіталізовано з підозрою на Covid-19 та вневмоніями.

Подолало вірус 7 осіб (загалом 107 559)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179).

Нагадаємо, що минулої доби в столиці коронавірус виявили у 552 киян. Померло 40 чоловік.