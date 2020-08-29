Минулої доби у Києві виявили коронавірус у 265 мешканців



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Станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу

Найбільше хворих на коронавірус виявили в Дарницькому районі

Ще в 265 мешканців столиці виявили коронавірус. 6 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві й надалі збільшується. За минулу добу вірус виявили в 265 людей. Зокрема, в 19 дітей. 6 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 193 киян. На сьогодні в столиці вже 12984 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Зокрема захворіли: 129 жінок віком від 19 до 78 років, 117 чоловіків віком від 19 до 81 рокiв, 10 дівчаток від 4 до 17 років та 9 хлопчиків від 2 років до 12.

Захворіли, зокрема, і 11 медиків.

До лікарень столиці потрапили 48 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 159 людей. Усього коронавірус подолали 4229 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 50. У Дніпровському – 40. Та в Деснянському районі – 34 випадки, – зазначив мер. – Загроза – не примарна. І упередити її можна тільки дотримуючись необхідних правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).

Коронавірус в Україні

Всього 116978

Хворіють 58348

Одужали 56138

Померли 2492

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974).

Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49).

Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.