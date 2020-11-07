У Києві 854 нових хворих на коронавірус за добу

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі

У столиці на коронавірус захворіли ще 854 людини. 11 хворих померли. Про це мер Києва написав у своєму Telegram-каналі.

«Динаміка захворюваності в столиці, на жаль, не зменшується. За минулу добу в Києві ще 854 хворих на коронавірус. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 852 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 43 229», – написав Кличко.

Захворіли: 494 жінки віком від 18 до 84 років і 323 чоловіка віком від 18 до 84 років. А також 17 дівчаток від 19 днів до 17 років та 20 хлопчиків від двох днів до 17 років. Захворіли також 34 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 1162 людини. Усього коронавірус подолали 16 380 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 142, у Дарницькому – 122, в Дніпровському районі – 96 випадків, – зазначив мер Києва. – Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10746 людей. Це на 1025 осіб більше, ніж у попередній день (9721).

Також відомо, що одужали 8685 людей (у попередній день 10762), а 187 – померло від ускладнень (вчора 201 людина).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 450939 людей, одужали 204229 осіб, летальних випадків – 8312 осіб.

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