Київ знову лідирує за кількістю нових хворих на коронавірус за добу



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Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі

«В столиці за добу ще 447 хворих на коронавірус» – Кличко

У столиці за минулу добу виявили ще 447 хворих на коронавірус. 42 з них – діти. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. За минулу добу вірус виявили в 447 людей. Зокрема, у 42 дітей. 8 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 350 киян. На сьогодні в столиці вже 21492 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Захворіли: 230 жінок віком від 18 до 89 років, 175 чоловіків віком від 19 до 96 років, 21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16. Захворіли, зокрема, 14 медиків.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 132 людини. Всього коронавірус подолали 6387 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 66. В Оболонському – 60. Та в Деснянському районі – 58 випадків, – зазначив мер. -Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 195504

Хворіють 104728

Одужали 86873

Померли 3903

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565).

Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.