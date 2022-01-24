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    Коронавірусна статистика: у якому районі Києва хворіють найбільше

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    До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус та 37 осіб з підозрою - Коронавірусна статистика: у якому районі Києва хворіють найбільше
    До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус та 37 осіб з підозрою
    фото: з відкритих джерел

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,4 тис

    За минулу добу, 23 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 464 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 353 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 330 тис. осіб (за добу 23 січня – 134)
    • померли понад 8,4 тис. людей (за добу – 7)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,4 тис.

    Захворіли 255 жінок віком від 18 до 89 років та 142 чоловіки віком від 18 до 91 року, а також 23 дівчинки від 1 до 17 років і 44 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 121, в Оболонському – 71 та в Подільському районі – 52 випадки.

    Семеро людей померли: п’ять жінок від 60 до 86 років і два чоловіки 83 та 85 років. Всього, за період пандемії, в Києві 8444 летальних випадки від вірусу.

    До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус та 37 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 192 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 256 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 181 тис. осіб (за добу 24 січня – 83)
    • померли 4,7 тис. осіб (за добу – 0).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 6,6 тис.

    Нагадаємо, в Україні за добу 23 січня зафіксували 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень хвороби померли 67 людей, натомість 2 430 громадян одужали.

    Теги: Київ статистика хвороби коронавірус
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    Коронавірусна статистика: у якому районі Києва хворіють найбільше