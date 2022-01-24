У неділю Covid-19 виявили у майже 13 тисячі людей в Україні

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Львівській (2 036), Івано-Франківській (1 765) та Харківській (1 019) областях.

Графіка МОЗ

Лабораторії вчора зробили понад 50 тисяч тестів на коронавірус: методом – 26 131, методом – 2 683. Також зробили 21 866 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 17,5 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Від початку пандемії в нас виявили 3 870 370 випадків Covid-19. З них 99 282 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,5 мільйона – одужали.

Нагадаємо, що Івано-Франківська область від сьогодні «червона»: дивіться список обмежень.

Зазначимо, що наразі 10 областей України залишаються у «помаранчевій» зоні карантину.

Тим часом експертка ВООЗ попередила про появу більш заразного штаму коронавірусу.