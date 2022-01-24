У Києві противники вакцинації знову вийшли на акцію (фото, відео)

Антивакцинатори провели новий мітинг біля стін парламенту

У Києві біля стін Верховної Ради зібралося близько 200 осіб, які виступають проти вакцинації. Люди вимагають «вільного життя» та виступають проти карантинних обмежень, пише УНІАН.

Учасники акції тримають плакати із закликами поважати права людини, зокрема «захистимо право на вільне життя».

Організатори акції з імпровізованого майданчика говорять про необхідність посилення протестувального руху проти вакцинації та проти обмежень для людей, які не хочуть вакцинуватися.

Акція проходить досить мирно. В той самий час біля будівлі парламенту посилена охорона, в тому числі правоохоронці зосереджуються біля комітетів парламенту на вулиці Садовій.

Нагадаємо, у грудні в центрі Києва пройшов марш противників кампанії вакцинації та карантинних обмежень.

Як повідомлялося, від Covid-19 помер відомий італійський антивакцинатор.